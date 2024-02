Ucraina, ultime news: droni russi contro Kiev, notte di bombe su Zaporizhzhia

Roma, 25 febbraio 2024 – La guerra in Ucraina ha passato il giro di boa dei due anni. Ieri 24 febbraio, in occasione del secondo anniversario dell’aggressione russa, con una decisione dal forte valore simbolico, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto una riunione dei Capi di Stato e di Governo G7 da Kiev. Con lei il primo ministro canadese Justin Trudeau, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Intanto dal campo di battaglia da registrare che nelle ultime 24 ore l’esercito russo ha bombardato 263 volte l’oblast di Zaporizhzhia. Sono stati colpiti dieci insediamenti, una persona è morta e due sono rimaste ferite. Lo ha reso noto su Telegram Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare di questa regione, citato da Ukrinform. Il morto è un 61enne di Huliaypole. Nella stessa città sono rimasti feriti un uomo di 33 anni e una donna di 71. Entrambi sono ricoverati in ospedale.

Il G7 riafferma il suo 'incrollabile sostegno all'Ucraina'

Le news della guerra in Ucraina in diretta