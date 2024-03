Guerra in Ucraina, Kiev: affondato pattugliatore russo nel Mar Nero. Sotto attacco le regioni di Sumy e Odessa

08:31

Sindaco di Kiev: "Per vincere ci vuole un governo di unità nazionale"

Rimuovere il generale Zaluzhny "è stato un grosso errore". Ne è convinto, e lo asserisce in un'intervista a Repubblica, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. "Per due anni ha difeso con successo il nostro Paese contro l'esercito più grande e potente del mondo. Il presidente avrebbe dovuto spiegare il motivo di una decisione che ha scioccato ogni ucraino. Molti si sono disperati". Poi prosegue: "Purtroppo anche con la legge marziale la lotta politica continua. Sarebbe un grande sbaglio costituire un cartello in opposizione a Zelensky. Sarebbe invece un'idea molto saggia da parte sua riunire le forze attorno a sé. Sarebbe la chiave per vincere". Un governo di unità nazionale? "Sì, per esempio" risponde.