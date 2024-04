Ucraina: droni su Odessa, 9 feriti. Zelensky: Biden fornirà missili Atacms

Roma, 23 aprile 2024 – La Russia martella l’Ucraina cercando di anticipare l’invio di armi americane a Kiev. Kharkiv, secondo città dell’Ucraina, sempre più nel mirino delle forze russe: ieri è stata abbattuta la torre della tv. Nove feriti in un raid con i droni a Odessa. Intanto Zelensky e Biden hanno concordato ieri sera in una telefonata la fornitura di missili balistici a corto raggio Atacms da parte degli Usa all'Ucraina. Oggi al Senato americano il piano di aiuti per Kiev. Il presidente Duda afferma che la Polonia è "pronta" ad accogliere armi nucleari sul suo territorio. La Russia ribatte che "adotterà misure necessarie per garantire la sicurezza nazionale".

La guerra in Ucraina

Le notizie in diretta