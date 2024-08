Raid a Gaza City, cinque morti. Non si fermano i negoziati: nuovi colloqui nei prossimi giorni

Roma, 26 agosto 2024 – Israele attacca Gaza City, almeno cinque palestinesi morti nella notte. Il raid ha colpito un edificio vicino al Patient's Friends Hospital, nella parte occidentale della città.

Non si fermano i negoziati per Gaza, gli Usa premono per una tregua. Dopo il nulla di fatto dell’incontro nel fine settimana, nei prossimi giorni ci saranno altri tentatici per colmare le divergenze tra Israele e Hamas e arrivare al patto su ostaggi e cessate il fuoco. Intanto 60 organizzazioni internazionali della stampa chiedono a Biden di fermare l’accordo Usa-Israele: “Netanyahu ha instaurato uno stato di censura”.

Segui la diretta qui sotto

Fumo di un attacco israeliano nella Striscia di Gaza