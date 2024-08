Israele lancia attacco preventivo sul Libano, Hezbollah risponde con 320 razzi. Venti di guerra sul vertice per Gaza

Roma, 25 agosto 2024 - Nuovi venti di guerra soffiano sul Medio Oriente. Israele ha dichiarato lo stato di emergenza per 48 ore e ha lanciato un attacco preventivo nel sud del Libano contro Hezbollah, che ha risposto con "più di 320" razzi Katyusha" i quali avrebbero colpito – secondo il gruppo sciita – "11 basi militari". "Siamo determinati a fare di tutto per proteggere il nostro Paese, riportare i residenti del nord in sicurezza nelle loro case", ha detto il premier Benjamin Netanyahu, commentando l'attacco dell'Idf. I jet da combattimento israeliani hanno colpito simultaneamente migliaia di obiettivi di Hezbollah

Il nuovo pesante scontro tra Tel Aviv e Hezbollah arriva nella giornata in cui si tiene il vertice al Cairo per un cessate il fuoco a Gaza. Secondo l'emittente Al Jazeera, nella Striscia ieri l'esercito israeliano ha ucciso almeno 71 palestinesi, mentre i carri armati che avanzavano sulla città centrale di Deir el-Balah hanno costretto più di 100.000 persone a fuggire in due giorni.

Un razzo lanciato da Hezbollah viene distrutto dal sistema antimissile di Israele (Ansa)

