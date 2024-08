Corridoi Filadelfia e Netzarim: che cosa sono e che ruolo hanno nella striscia di Gaza

Roma, 22 agosto 2024 – Lo scenario di guerra in Medio Oriente sta diventando sempre più intricato, merito anche dell’entrata in scena di nuovi attori internazionali e dei diversi tentativi di arrivare a un cessate il fuoco. Le trattative di pace, tuttavia, sono tutt’ora arenate alla questione relativa al corridoio Filadelfia, il cui controllo è tanto desiderato dal leader israeliano Netanyahu e che insieme al corridoio Netzarim consiste in uno dei luoghi chiave del conflitto. Ma in cosa consistono esattamente il corridoio Filadelfia e quello Netzarim? E che ruolo hanno nella vicenda? Una breve spiegazione può aiutarvi a rendere il tutto molto più chiaro.

Il corridoio Filadelfia

Il presidente israeliano Benjamin Netanyahu ha recentemente ribadito la propria volontà di mantenere il predominio sul corridoio Filadelfia, una striscia di terra di 14 chilometri al confine tra Gaza ed Egitto nonché unica via accesso di terra a Gaza senza passare da Israele. La zona è da fine maggio sotto il controllo dell’esercito israeliano ma, mentre gli Usa approvano l’occupazione, Hamas ed Egitto non accettano la presenza dell’Idf. "Il corridoio è vitale per la sicurezza di Israele – ha recentemente dichiarato un alto funzionario della della difesa israeliana –. È l'unico modo per prevenire efficacemente il contrabbando di armi a Gaza".

Il corridoio, che include anche il valico di Rafah, viene chiamato “Filadelfia” per via del nome in codice che le forze israeliane diedero alla zona demilitarizzata tra Egitto e Gaza, istituita dopo il trattato di pace del 1979. Nel 2007, dopo che Hamas strappò all’Anp il controllo di Gaza, Israele impose un blocco sulla striscia al quale l’Egitto rispose aumentando le restrizioni sui movimenti da e per Gaza. Il commercio di merce e armi venne comunque consentito dalla rete di tunnel distrutta negli ultimi mesi dall’Idf, che ha preso il pieno controllo del corridoio lo scorso 29 maggio con lo scopo di impedire ad Hamas di rifornirsi e rinforzarsi.

Un'immagine in lontananza tratta dal corridoio Netzarim

Il corridoio Netzarim

Si tratta di una strada che divide in due il territorio della Striscia di Gaza e che collega il mar Mediterraneo al confine di Israele. L’attuale corridoio Netzarim, che prende il nome da un ex insediamento israeliano sul posto e che attraversa la parte meridionale di Gaza City, è lungo circa 7 km ed è stato istituito durante l’attuale guerra. Con la costruzione della strada in questione, il governo di Tel Aviv mira ad impedire che gli sfollati palestinesi tornino alle loro case al Nord o che possa essere attraversata da terroristi pronti all’attacco.