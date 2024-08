Attacco israeliano a nord di Gaza: 11 morti. Negoziati, pressioni Usa su Israele: si punta al controllo del corridoio di Filadelfia

06:52

Negoziati in stallo, arriva la telefonata di Biden a Netanyahu

Il presidente degli Stati uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris hanno tenuto una chiamata telefonica con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere gli sforzi in corso per negoziare un cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi. Lo ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato. “Il presidente Biden ha parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere il cessate il fuoco, l'accordo per il rilascio degli ostaggi e gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni regionali”, ha dichiarato la Casa Bianca. “Anche la vicepresidente Harris ha partecipato alla chiamata”.

La Casa bianca ha affermato in un comunicato separato che, durante la chiamata con Netanyahu, Biden ha sottolineato l'urgenza di concludere l'accordo. I due leader hanno anche discusso i prossimi colloqui al Cairo per rimuovere eventuali ostacoli rimanenti alla finalizzazione di un accordo, ha aggiunto il comunicato.