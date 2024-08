Libano, Israele bombarda depositi di armi Hezbollah. Colloqui sugli ostaggi: "Sull'orlo del collasso"

05:45

Negoziati sugli ostaggi: "Sono sull'orlo del collasso"

I colloqui per ottenere un cessate il fuoco e ostaggi in cambio di prigionieri sono "sull'orlo del collasso". Lo riferisce Politico, citando due funzionari statunitensi e un funzionario israeliano anonimi. Mentre Washington ha pubblicamente insistito nell'esprimere ottimismo, i funzionari affermano che gli sforzi per portare Hamas a bordo dell'ultima proposta, pubblicamente sostenuta da Israele, sono stati finora infruttuosi, con funzionari della Casa Bianca frustrati dalla retorica dura del gruppo terroristico palestinese.

Il sito statunitense afferma che questo "ha reso i funzionari statunitensi sempre più preoccupati che questa proposta vacillerà proprio come e' successo con le precedenti, con Hamas e Israele in disaccordo e senza un percorso chiaro per porre fine ai combattimenti o riportare a casa gli ostaggi".

"Non sappiamo se Sinwar vuole questo accordo. Ma se non lo otteniamo, c'è la possibilità che l'Iran attacchi e che questo degeneri in un vero e proprio scontro", hanno detto le fonti che pero' sperano ancora che Hamas possa accettare improvvisamente l'intesa, citando casi passati in cui ha già fatto dietrofront dopo essersi pubblicamente opposto.