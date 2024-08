A Gaza almeno 12 morti in bombardamento su una scuola usata come rifugio Roma, 20 ago. (askanews) - I palestinesi cercano i sopravvissuti dopo che un attacco israeliano contro una scuola, trasformata in rifugio, ha ucciso almeno 12 persone, secondo l'agenzia di protezione civile di Gaza. "L'occupazione ha preso di mira una nuova scuola, la Mustafa Hafez School, nella zona ovest di Gaza City. Questa è l'ottava scuola presa di mira in circa un mese", ha spiegato il portavoce della difesa civile Mahmoud Basal. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un centro di comando di Hamas.