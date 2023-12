Guerra in Medio Oriente, Erdogan: “Netanyahu fa come Hitler”. Allarme dell’Oms: “La popolazione di Gaza è in grave pericolo”

Roma, 28 dicembre 2023 – Crescono le tensioni internazionali attorno alla guerra in Medio Oriente. É stato il presidente Erdogan a non risparmiare le parole contro il premier israeliano Netanyahu dicendo che “non è da meno rispetto a quello che ha fatto Hitler”. Immediata la replica del capo del governo dello Stato ebraico: “Il presidente turco, che commette un genocidio fra i curdi, è l'ultimo che ci può fare prediche”. Non si arresta la minaccia dei ribelli yemeniti Houthi nel Mar Rosso, mentre ieri l’Iran ha ribadito all'Onu che “si riserva il diritto legittimo di rispondere con decisione” all'uccisione del generale delle Guardie della Rivoluzione Seyyed Razi Mousavi, in Siria, da parte di Israele e quindi aggiunge: “se attaccati raderemo al suolo Tel Aviv”

Intanto l'esercito israeliano continua un’intensa offensiva a sud della Striscia di Gaza ed è di almeno 20 vittime il bilancio dell’ultimo attacco vicino all'ospedale Al Amal a Khan Younis. Ma è la frontiera nord del Paese con Libano e Siria quella che rischia di infiammarsi con esiti imprevedibili: nell’ultimo giorno gli Hezbollah hanno fatto sapere di aver lanciato verso Israele circa 90 tra droni e razzi, un record assoluto dall'avvio del conflitto. In Cisgiordania sono stati sei i morti in un attacco di droni israeliani sul campo profughi di Nur Shams.

Resta critica la situazione umanitaria con l’Oms che ha lanciato l’ennesimo allarme per le condizioni dei palestinesi: “La popolazioni a Gaza è in grave pericolo”

Le ultime notizie