Navi attaccate dagli Houthi al largo dello Yemen. Bombardate Gaza City e Rafah: 3 morti e feriti

09:24

Padre di un ostaggio morto poche ore prima della liberazione del figlio

Il padre di uno degli ostaggi salvati ieri, Almog Meir Jan, è morto poche ore prima di poter sapere che suo figlio sarebbe tornato a casa. Lo riporta il Times of Israel. “Mio fratello è morto di dolore e non ha potuto vedere il ritorno di suo figlio. La notte prima del ritorno di Almog, il cuore di mio fratello si è fermato”, ha raccontato Dina Jan, zia di Almog, all'emittente pubblica Kan.

Yossi Jan, 57 anni, sarà sepolto in giornata. “Siamo molto felici del ritorno di Almog, ma il cervello non riesce ad assorbire che questa è la fine. Siamo distrutti”, dice la donna, spiegando che suo fratello viveva da solo a Kfar Saba. “Yossi, mio fratello, il padre di Almog, è rimasto incollato alla televisione per tutti gli otto mesi, aggrappandosi a ogni informazione”, racconta la donna. “Ha perso 20 chili, non riusciva a sopportarlo in nessun modo – continua – si è chiuso in se stesso, non voleva vedere la gente. Tutti erano preoccupati per Yossi, ma lui non riusciva a comunicare con nessuno”.

Dina, spiega il Times of Israel, racconta di aver ricevuto una telefonata dall'esercito che le comunicava che suo nipote era stato salvato: l'ufficiale le ha detto che non erano riusciti a raggiungere Yossi. “Ero così felice che non sapevo cosa fare”, racconta Kan, aggiungendo di essere andata a casa del fratello per dargli la buona notizia. "Ho guidato come una pazza, ho bussato, 'Yossi, Yossi, Yossi' e niente. Non ho ricevuto risposta. La porta di casa sua era aperta e l'ho visto dormire nel soggiorno. Gli ho gridato "Yossi" e lui non mi ha risposto. Ho visto il colore della sua pelle, l'ho toccato, ma era morto".