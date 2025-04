Morto a 47 anni Jorge Bolaño, ex di Parma, Samp, Lecce e Modena

Roma, 7 aprile 2025 - E' morto a soli 47 anni Jorge Bolaño, ex giocatore della nazionale colombiana e di Parma, Sampdoria, Lecce e Modena. L'ex centrocampista soffriva di una patologia cardiaca. L'arresto cardiaco lo ha sorpreso durante una festa in famiglia nella città di Cúcuta.

In carriera aveva toccato i primi palloni da professionista con lo Junior de Barranquilla nel 1993. I talent scout del Parma lo scovarono nel 1999. Nella città emiliana rimase per sette stagioni poi venne ceduto in prestito alla Sampdoria in Serie B, ma un grave infortunio lo tiene fuori tutta la stagione. Ripresosi la società scudata lo prestò al Lecce, in Serie A, nel gennaio 2004. Con i salentini totalizzò 16 presenze e convinse il Parma a richiamarlo per la stagione 2004-2005. Con 22 presenze contribuì alla salvezza della squadra crociata, poi però nelle due stagioni seguenti è spesso relegato in panchina. Nel 2007 passa con un contratto biennale al Modena, diventando il perno di centrocampo dei canarini.

Rientrò nel calcio colombiano nel 2010 con un contratto con la Cúcuta Deportivo, dove giocò per tre anni fino alla decisione di appendere le scarpette al chiodo. Bolaño è stato fino all'anno scorso nella squadra tecnica della nazionale giovanile colombiana Under 17. La la Federazione calcistica colombiana ha scritto: "La scomparsa di Jorge Bolaño lascia un vuoto nei cuori di coloro che lo conoscevano e lo ammiravano. La sua eredità di calciatore e allenatore continuerà a vivere nella memoria dello sport colombiano".