Guerra in Medio Oriente, Israele: stasera le dimissioni di Benny Gantz. Droni filo-iraniani sulle alture del Golan

07:33

Israele: il ministro Gantz si dimetterà stasera

Il ministro Benny Gantz, entrato nel governo di Natanyahu lo scorso ottobre per formare un 'gabinetto di guerra', annuncerà stasera in conferenza stampa le sue dimissioni. Scade infatti oggi l'ultimatum lanciato lo scorso mese, in quanto non sarebbe ancora stato stilato un "piano d'azione" per il dopoguerra nella Striscia di Gaza. La scorsa settimana il partito di Gantz, Unione nazionale, ha presentato una proposta di scioglimento del parlamento, che verosimilmente non sarà adottata visto che il Likud di Netanyahu, gode ancora della maggioranza.