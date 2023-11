Guerra in Medio Oriente, la diretta. Netanyahu: “Assumeremo la responsabilità della sicurezza di Gaza”

Roma, 7 novembre 2023 – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ribadisce che non ci sarà nessuna tregua a Gaza fino al rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. E afferma in un’intervista in tv che Israele avrà “la responsabilità generale della sicurezza” della Striscia “per un periodo indefinito” una volta terminata la guerra. "Abbiamo visto cosa succede quando non ce l'abbiamo - ha aggiunto Netanyahu -. Cioè l`esplosione del terrore di Hamas su una scala che non potevamo immaginare".

Intanto prosegue l’arrivo di aiuti al valico di Rafah con l’Egitto e ieri sono entrati a Gaza quasi 100 camion, mentre nel bilancio delle vittime diffuso da Hamas il conteggio supera i 10mila i morti nella Striscia. Il segretario generale dell’Onu Guterres ha detto che Gaza sta diventando “un cimitero di bambini”, un’affermazione contro cui Israele ha replicato seccamente: “Vergognati”. E nel Consiglio di sicurezza Onu non si raggiunge nessun accordo per una risoluzione sul Medio Oriente.