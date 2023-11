Un mese di guerra in Medio Oriente: il governo israeliano lancia un video-appello

Tel Aviv, 7 novembre 2023 – Tutto è cominciato con l'irruzione al rave, i massacri e i sequestri dei terroristi nei kibbutz, i bombardamenti israeliani con la battaglia a Gaza e la ricerca degli ostaggi. Da un mese il Medio Oriente, e non solo, è finito in un pantano insanguinato da cui al momento sembra difficile uscire.

In occasione di questa triste ricorrenza il governo israeliano ha deciso di chiedere, a gran voce, la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.

Ostaggi Israele

Lo ha fatto con un video (realizzato dal the Hostages and Missing Families Forum and ANU- MUSEUM OF THE JEWISH PEOPLE) nel quale si vedono i volti delle oltre 200 persone che attualmente sono nelle mani di Hamas e che contiene uno slogan chiaro e diretto: Bring them home now, che tradotto in italiano significa Riportateli a casa. Ora!

All’iniziativa è stato anche associato l’hashtag #BRINGTHEMHOMENOW