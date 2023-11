Diretta guerra Isaele-Hamas, l’Onu chiede il cessate il fuoco umanitario. Idf: “Gaza City circondata”

05:50

Blinken in Turchia

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in Turchia poco dopo la mezzanotte di lunedì ora locale, la sua ultima tappa nella regione prima di dirigersi in Asia. Questa mattina Blinken dovrebbe incontrare i funzionari turchi per discutere della guerra tra Israele e Hamas. Ieri Blinken in una visita non annunciata a Baghdad ha incontrato il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani per più di un'ora, un incontro "produttivo", come è emerso alla fine del vertice. L'incontro è avvenuto dopo la visita in Israele di venerdì e l'incontro con i principali leader arabi di sabato in Giordania. Sempre domenica, a Ramallah, il Segretario di Stato USA ha anche incontrato il presidente dell'Autorità Palestinese: i due hanno discusso dell'escalation di violenza dei coloni in Cisgiordania.