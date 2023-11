Arrestata Ahed Tamimi, l’attivista palestinese in un post: “Vi massacreremo, ciò che vi ha fatto Hitler sarà uno scherzo”

Gaza, 6 novembre 2023 – La chiamano la ‘leonessa’ per la folta criniera bionda, la rabbia nei pugni, e lo sguardo duro. La 22enne Ahed Tamimi, simbolo della causa palestinese nel mondo, è stata arrestata nuovamente durante un raid israeliano nella città di Nabi Saleh in Cisgiordania per aver pubblicato sui social un post in cui avrebbe scritto: "Il nostro messaggio alle mandrie di coloni è che vi aspettiamo in tutte le città della Cisgiordania. Vi massacreremo e direte che ciò che vi ha fatto Hitler era uno scherzo. Berremo il vostro sangue e mangeremo i vostri teschi”. La giovane attivista è da anni una spina nel fianco per Israele. Da quando nel 2018, a soli 17 anni, scontò 8 mesi di carcere inflitti dal tribunale militare per aver contestato e schiaffeggiato due soldati israeliani nel suo giardino di casa a Nebi Saleh. Un gesto che l'aveva trasformata nel simbolo della lotta popolare palestinese contro l'occupazione israeliana.

L'adolescente Ahed Tamimi contro un soldato israeliano (Ansa)

Ora la palestinese "è sospettata di incitamento alla violenza e attività terroristiche. E’ stata trasferita alle forze di sicurezza israeliane per ulteriori interrogatori", ha detto un portavoce dell'esercito all'Afp.

I precedenti

L'episodio che l'aveva portata in carcere risaliva al culmine delle proteste innescate dalla decisione di Donald Trump di trasferire l'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme. I due militari, ai quali la giovane aveva intimato di andarsene, non avevano reagito a quella che sembrava più una provocazione della ragazza che un tentativo di fare del male. L’episodio, ripreso con il cellulare, fu rilanciato sul web e Ahed diventò un’icona della lotta palestinese tanto da essere chiamata la ‘Rosa Parks’ della Palestina.

