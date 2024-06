Biden su Rafah: “Netanyahu ci ha ascoltato, operazione ridimensionata”. Bozza Usa sul cessate il fuoco a Gaza

06:40

Yemen, primo attacco Houthi contro Israele: "Vasta operazione contro il porto di Haifa"

Primo attacco Houthi contro Israele. Il gruppo armato dello Yemen afferma che le loro operazioni si limitano a prendere di mira le navi affiliate o dirette a Israele per costringere quest'ultimo a porre fine alla sua guerra a Gaza. Il leader della milizia Houthi yemenita, Abdul Malik Al-Houthi, ha detto che le sue truppe hanno lanciato ieri mattina il loro primo attacco contro Israele con l'assistenza della Resistenza Islamica Irachena in rappresaglia all'offensiva israeliana nella Striscia di Gaza palestinese.

“Le nostre forze militari hanno iniziato operazioni coordinate con la Resistenza Islamica in Iraq eseguendo un'importante operazione verso il porto di Haifa”, ha detto Al-Houthi in un discorso televisivo. Ha aggiunto che, negli ultimi 30 giorni, hanno lanciato 91 missili balistici e droni in 38 operazioni contro navi nel Mar Rosso, nel Mar Arabico, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo. Al-Houthi ha inoltre affermato che le sue truppe avevano sviluppato un missile balistico a lungo raggio in grado di eludere i radar e arrivare fino a Israele e di aver lanciato sette missili balistici e quattro droni contro la portaerei americana Eisenhower, facendola riposizionare a nord del Mar Rosso per evitare ulteriori attacchi.

Il discorso del leader Houthi è arrivato poco dopo che il portavoce militare della milizia, Yahya Sarea, aveva annunciato che le loro forze, insieme alla Resistenza islamica in Iraq, avevano lanciato due attacchi con droni contro navi nel porto israeliano di Haifa in risposta alle operazioni militari israeliane a Rafah, nel sud di Gaza.