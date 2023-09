Guerra in Ucraina, Zelensky vola in Canada. Primi tank Abrams dagli Usa la prossima settimana

Kiev, 22 settembre 2023 – Ancora esplosioni in Crimea, questa volta a Sebastopoli, e circolazione sul ponte sospesa. La guerra in Ucraina continua con continui attacchi da parte di Kiev e di Mosca. Le truppe di quest'ultima hanno lanciato un nuovo bombardamento sui quartieri residenziali di Kherson, che hanno registrato almeno un morto. Intanto dal porto ucraino di Chornomorsk è salpata, con un carico di 17.600 tonnellate di grano, la seconda nave diretta verso l'Egitto da quando, a luglio, la Russia ha bloccato l'accordo denominato 'Iniziativa del Mar Nero'. Secondo quanto annunciato da il ministro ucraino per lo Sviluppo, Oleksandr Kubrakov, su Facebook, altri tre mercantili si stanno dirigendo verso i porti ucraini per caricare prodotti destinati all'esportazione: caricheranno più di 100.000 tonnellate di prodotti agricoli e minerale di ferro.

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato in Canada, dove è stato accolto dal premier Justin Trudeau. Ieri la visita negli Usa, da cui ha ottenuto un nuovo pacchetto di aiuti da 325 milioni di dollari di cui 128 per assistenza alla sicurezza e 197 in armi e attrezzature. "La prossima settimana, saranno consegnati a Kiev i primi tank Abrams", ha annunciato Zelensky, ringraziando ancora gli Stati Uniti per l’immenso sostegno e aggiungendo che Kiev libererà Bakhmut e altre due città chiave dell'Ucraina orientale.

Il report dell’Isw sulla controffensiva di Kiev

L'Institute for the study of war (Isw) scrive che "i veicoli corazzati ucraini stanno operando oltre l'ultima linea difensiva russa nell'oblast occidentale di Zaporizhzhia". L’Istituto però chiarisce di non essere "ancora in grado di valutare se le forze ucraine abbiano sfondato completamente questo strato difensivo russo. I filmati geolocalizzati pubblicati il ​​21 settembre indicano che veicoli corazzati ucraini sono avanzati a sud dei fossati anticarro russi e degli ostacoli 'denti di drago', che fanno parte di una difesa a tre strati, e sono impegnati in combattimenti limitati immediatamente a ovest di Verbove (18 km a sud-est di Orikhiv)". "Non è chiaro, tuttavia, se le forze ucraine mantengano queste posizioni – proseguono nel loro rapporto gli analisti americani –. Questo è il primo caso osservato di forze ucraine che utilizzano veicoli corazzati oltre la difesa russa a tre strati. La presenza di veicoli corazzati ucraini oltre l'ultima linea dell'attuale strato difensivo russo indica che gli ucraini hanno reso sufficientemente sicura la loro breccia nelle prime due linee". "Le forze ucraine probabilmente – prosegue l'Isw – hanno soppresso l'artiglieria russa e altri sistemi anticarro nell'area, abbastanza da far avanzare i loro veicoli. La capacità ucraina di portare veicoli corazzati verso e attraverso le più formidabili difese russe destinate a fermarli e di utilizzare questi veicoli vicino a posizioni difensive russe preparate sono importanti segnali di progresso nella controffensiva ucraina".