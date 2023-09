Ucraina, Zelensky: “Se Trump sa come finire la guerra lo dica”. Lavrov all’Assemblea Onu

Kiev, 20 settembre 2023 – Il presidente Zelensky dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York ha esortato Donald Trump a condividere pubblicamente i suoi piani di pace se l'ex presidente degli Stati Uniti ha un asso nella manica per mettere fine al conflitto tra Kiev e Mosca. Ai microfoni della Cnn, il premier ucraino ha avvertito che “qualsiasi piano di pace in cui l'Ucraina deve rinunciare a parte del suo territorio è inaccettabile”.

E lancia la palla a Trump: "Adesso può condividere pubblicamente la sua idea, senza perdere tempo e dire: 'La mia formula è fermare la guerra, fermare tutta questa tragedia e fermare l'aggressione russa'. Se l'idea è come prendere parte del nostro territorio e darla a Putin, questa non è la formula della pace''. Tutto nasce dalla dichiarazione di Trump, favorito per la nomina presidenziale repubblicana del 2024, secondo cui sarebbe in grado di concludere un accordo con Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina entro 24 ore: ''Farei un accordo equo per tutti. No, lo renderei giusto", ha detto.

Intanto, anche il ministro degli Esteri russo Lavrov ha volato a New York. A margine dell'evento, il capo della diplomazia russa prevede di tenere circa 20 incontri bilaterali. Incontrerà anche alti funzionari di organizzazioni internazionali, tra cui il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. L'evento chiave nel programma di lavoro di Lavrov sarà il discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 23 settembre.

Zelensky e Guterres (Ansa)