Roma, 19 settembre 2023 - Sono già iniziati i test della micidiale pallottola ipersonica che Mosca in futuro fornirà ai suoi cecchini. La ditta russa di armi di precisione Lobaev Arms ha messo a punto una cartuccia in grado di raggiungere quasi la velocità ipersonica cioè oltre 1.500 metri al secondo. Vladislav Lobaev, capo dello sviluppatore Lobaev Arms, ha confermato a RIA Novosti che "Lobaev Arms ha ripreso lo sviluppo e ha già iniziato a testare una cartuccia ipersonica condizionata. La società sta conducendo test di velocità e precisione", utilizzando la definizione "condizionatamente ipersonica", poiché oggi vola "sull’orlo" della velocità ipersonica.

Lobaev ha spiegato che "possiamo produrlo in una versione ipersonica borderline o diventare effettivamente ipersonico. Prenderemo questa decisione in base ai risultati dei test, quando verrà determinata la massa del prodotto seriale. La pallottola al momento dello sparo viaggia a una velocità di oltre 1.500 metri al secondo (oltre cinque Mach), quando una cartuccia da cecchino ad alta velocità viaggia a 900 metri al secondo".

Il progetto era stato sospeso negli ultimi anni per la necessità di aumentare la produzione delle armi già esistenti per la guerra in Ucraina statale, ma oggi i lavori sono ripresi anche per contrastare l'utilizzo da parte di Kiev delle nuove cartucce calibro 10x100 sviluppate dalla Blackwater Ammunition e dotate di altissima gittata, alto potenziale ed elevata precisione.