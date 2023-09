Guerra in Ucraina oggi: raffica di missili russi, colpita anche Kiev. Mosca: “Abbattuti 22 droni sulla Crimea”

Roma, 21 settembre 2023 – Una pioggia di missili russi da un lato, una raffica di droni di Kiev dall’altro. È stata una notte di morte e paura nella guerra in Ucraina, risposta eloquente al doppio intervento all’Onu del presidente Zelensky e del ministro degli Esteri di Mosca Lavrov. Con il primo che ha abbandonato l’assemblea durante il discorso del secondo. Oggi Zelensky, che ha già incontrato il cancelliere tedesco Scholz, vede Biden: atteso l’annuncio di nuovi aiuti militari all’Ucraina. Negli attacchi russi a Kherson si contano vittime, feriti a Kiev e a Cherkasy. Abbattuti dalla contraerea di Putin 22 droni che puntavano la Crimea occupata dalle truppe di Mosca. Esplosioni a Novofedorivka, Saky, Yevpatoriya, Dzhankoi e Balaklava.

Sommario

Ucraina, Sumy bombarda (foto dell'8 settembre)

Le news in diretta

7:35 Bombe russe su Kherson Due persone sono morte e altri cinque rimaste ferite a Kherson, dopo gli attacchi russi che hanno colpito oggi la città nel sud dell'Ucraina. Lo ha annunciato stamattina il governatore Oleksandr Prokudin. NaN:NaN Mosca: “Abbattutti 22 droni ucraini” Mosca ha abbattuto 22 droni ucraini sul mar nero, sopra la Crimea e diretti contro le regioni russe di Kursk, Belgorod e Oryol. Lo ha dichiarato dal ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu. I sistemi di difesa aerea avrebbero 19 droni ucraini sopra il Mar Nero e i territori annessi della penisola ucraina di Crimea. Gli attacchi con droni diretti contro regioni russe sono stati frequenti, in questi ultimi mesi, soprattutto in Crimea. La città portuale di Sebastopoli era stata colpita da droni ieri, secondo quanto dichiarato dal comando delle forze armate ucraine. 7:54 Feriti a Kiev e Cherkasy È di almeno sette feriti, tra cui una bambina di 9 anni, il bilancio dell'attacco missilistico lanciato stamattina su Kiev dalla Russia. Lo rende noto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko. Altre cinque persone sono rimaste ferite nella città centrale ucraina di Cherkasy, colpita anch'essa stamattina da bombardamenti delle forze di Mosca. Lo comunica il governatore regionale Ihor Taburets.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov si sono sarebbero dovuti trovari ieri nella stessa sala a New York per partecipare alla sessione speciale delle Nazioni Uniti dedicata all'Ucraina. Ma non si sono neanche sfiorati. Sono entrati da due ingressi diversi: Lavrov è rimasto fuori dalla porta mentre parlava Zelensky che ha lasciato le Nazioni Unite prima dell’intervento del ministro russo. “La presenza della Russia al Consiglio di Sicurezza è illegittima e il potere di veto in mano all'aggressore è quello che ha spinto l'Onu in questa situazione di stallo”, le dure parole del leader di Kiev. Di contro Lavrov ha definito il diritto di veto russo “legittimo” e ha sottolineato come sia Zelensky a rifiutare il dialogo con Mosca e non viceversa. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha invece chiesto lo stop immediato degli attacchi russi sui civili.