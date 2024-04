Iran-Israele verso il raffreddamento. Teheran: “Non vogliamo il conflitto con gli Usa”. Gantz: “Risponderemo quando ci conviene”

Roma, 15 aprile 2024 – Nel “day after” l’attacco dell’Iran verso Israele prevale un clima in raffreddamento. A partire dalla Casa Bianca che ha affermato che non sosterrà un contrattacco israeliano e ha avvertito Israele di "pensare attentamente" all'escalation che potrebbe innescare un conflitto regionale in piena regola. Biden non vuole una "guerra più ampia" e lo ha detto direttamente a Netanyahu invitandolo a considerare di aver già ottenuto una “vittoria” per aver evitato vittime e danni intercettando l’attacco.

Una batteria del sistema di difesa israeliano Iron Dome

Israele ha annunciato una risposta “ma non adesso” e, ha chiarito il ministro della Difesa Gantz che “esigeremo un prezzo nel modo e nel momento che ci conviene”, e per ora ha agito per via diplomatica chiedendo al Consiglio di sicurezza dell’Onu “tutte le sanzioni possibili” contro Teheran. L’Iran a sua volta, con la sua delegazione all’Onu, ha invocato il diritto all’autodifesa dopo l’attacco al proprio consolato a Damasco ma ha chiarito che “non ha intenzione di impegnarsi in un conflitto con gli Stati Uniti nella regione” anche se si riserva di “rispondere” a eventuali operazioni militari americane.

Allerta anche in Italia con un aggiornamento degli obiettivi sensibili da tenere sotto controllo. Piantedosi ha convocato per oggi pomeriggio il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al Viminale, coi vertici delle forze di polizia e dell'intelligence. Stasera si riuniranno le commissioni Esteri di Camera e Senato, con le audizioni di Tajani e Crosetto.

