L’Iran lancia centinaia di missili contro Israele. Biden convoca il G7: “Risposta diplomatica unita”. Riunione di emergenza Onu

05:00

Tajani: "Spirale pericolosissima, cruciali le prossime ore"

"La ritorsione partita ieri notte potrebbe mettere in moto una spirale pericolosissima: le prossime ore saranno cruciali". È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera. “Auspico che l’Iran si fermi, ma è troppo presto per dirlo: bisognerà capire per quanto tempo si protrarranno gli attacchi, quali danni provocheranno, quanto saranno stati condotti in profondità e su quali obiettivi. È chiaro che ora le dinamiche della regione subiscono una impennata, una accelerazione che potrebbe essere pericolosissima”, ha aggiunto.

Tajani ha spiegato che “come prima cosa” l'Italia mobiliterà "i Paesi del G7 di cui abbiamo la presidenza di turno”. E ancora: “Non possiamo rinunciare all’azione politica, che deve viaggiare in parallelo con la valutazione della intensità dell’azione militare iraniana e dei danni prodotti. Il primo obiettivo è gettare acqua sul fuoco. Il pensiero va in primo luogo alla Striscia di Gaza, ma anche al Libano dove abbiamo 1.100 militari, al confine fra Israele e aree in cui è presente Hezbollah: agiamo in ogni modo per la loro sicurezza e dall'Iran abbiamo ricevuto garanzie che non ci saranno ripercussioni. Non vogliamo una spirale che la politica potrebbe non riuscire più a controllare".

Per l’Italia che conseguenze avrebbe un conflitto? "L’Italia è al centro del Mediterraneo: una nuova crisi rappresenterebbe una tragedia che non voglio nemmeno immaginare. Già adesso la regione del Mar Rosso è in crisi: può sembrarci un'area molto lontana, ma dal Canale di Suez passa gran parte del nostro export. Il governo è comunque pronto a gestire qualsiasi tipo di scenario", ha commentato il ministro.