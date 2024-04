L’esercito di Israele ritira i carri armati dall’ospedale al-Shifa. Hamas: “Scoperti molti cadaveri”

Tel Aviv, 1 aprile 2024 – Israele ha ritirato i carri armati dall'ospedale al-Shifa. Dopo due settimane i veicoli dell'esercito hanno lasciato il complesso ospedaliero: le forze di difesa israeliane (Idf) hanno sparato proiettili per coprire la ritirata dei carri armati e hanno lasciato il quartiere di al-Rimal per dirigersi a sud-ovest della città di Gaza, verso il distretto di Tel al-Hawa. Le Idf non hanno al momento confermato ufficialmente il ritiro.

Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato operato “con successo” all'ernia. Netanyahu è “in forma e comincia a riprendersi”, precisa il suo ufficio al termine dell'intervento eseguito domenica sera in anestesia totale. Nelle stesse ore migliaia di israeliani manifestavano a Gerusalemme per chiedere le dimissioni del premier e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. Ieri il movimento palestinese ha detto di ritenere ancora “troppo distante” la posizione di Israele per “fare progressi” nei negoziati. Netanyahu ha affermato da parte sua che è Hamas ad aver irrigidito le sue posizioni sui termini di una tregua.

Stati Uniti e Israele terranno oggi un incontro virtuale per discutere le proposte alternative dell'amministrazione Biden all'invasione militare di Rafah, hanno detto ad Axios funzionari israeliani e statunitensi. Il meeting si svolgerà tramite una videoconferenza sicura, secondo le fonti del sito web di notizie americano. I funzionari israeliani citati da Axios hanno affermato che tenere un incontro virtuale è un modo per il premier Benjamin Netanyahu di "salvare la faccia” e discutere con la Casa Bianca su Rafah senza inviare una delegazione a Washington, come avevano chiesto invece gli Usa.

