L’attacco dell’Iran sui giornali del mondo. Tehran Times: “Il prossimo step sarà più feroce”

Roma, 14 aprile 2024 – L’attacco dell’Iran a Israele su giornali e siti di tutto il mondo. La notizia occupa poche pagine sui quotidiani di carta in Italia, visto che l’iniziativa di Teheran è partita ieri sera, e le redazioni hanno fatto in tempo solo a raccogliere pochi dettagli prima di andare in stampa. Per non parlare dei giornali israeliani e arabi che hanno chiuso le edizioni molto prima dell’offensiva. Diverso il caso dell’America: causa fuso orario sulle testate statunitensi in edicola si trovano sicuramente più approfondimenti.

Teheran Times: "Il prossimo passo sarà più feroce"

Storia a parte sono le pagine online, che dedicano uno spazio crescente al nuovo fronte mediorientale, con aggiornamenti live non stop. La maggior parte delle testate internazionali nei loro titoli si limitano alla cronaca dell’attacco, mentre i siti ‘locali’, realizzati nei Paesi coinvolti, la retorica di guerra prende piede. E’ il caso del Teheran Times: “Il prossimo passo sarà più feroce”, è lo strillo di apertura del quotidiano iraniano, che poi continua: “L’Iran punise israele con centinaia di droni e missili...”. I più soft in assoluto sono i titoli dei quotidiani anglosassoni, dal Times al New York Times, che tradizionalmente adottano uno stile più low profile, tendendo a contenere anche lo spazio fisico della pagina dedicato alla notizia.

Haaretz, quotidiano israeliano

New York Times

Il sito del Guardian. "L'esercito israeliano dice di aver intercettato il 99% dei droni e missili". Biden denuncia: "Attacco senza precedenti"

Bild: "Attacco a Israele, l'iran ha sparato 300 droni e razzi"

Sunday Times: "Jet britannici decollano mentre l'Iran spara missili e droni contro Israele"

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "L'Iran osa l'escalation"

La Vanguardia: "Israele assicura di aver intercettato il 99% dei missili e droni iraniani"

El Pais: "L'Iran attaca Israele con missili e droni"

Le Figaro: "In diretta: attacco dell'Iran contro Israele"

Die Welt