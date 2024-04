La Francia è intervenuta nell’attacco dell’Iran a Israele. Macron: “Intercettati missili su richiesta della Giordania”

Roma, 15 aprile 2024 – Non solo l’immediata condanna dell’attacco di Iran all’Israele, ma anche un intervento diretto per bloccare droni e missili in arrivo da Teheran. La Francia è entrata in gioco nelle scorse ore, mentre una pioggia di razzi iraniani puntava Israele. Lo ha confermato stamane in un’intervista a Rmc Sport e Bfm Tv il capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron, spiegando che Parigi ha effettuato “intercettazioni” (di droni e missili) su richiesta della Giordania. In volo anche i caccia di Stati Uniti e Gran Bretagna. Pesanti accuse a Teheran che ha “deciso di colpire Israele”, rispondendo “in modo sproporzionato” all’attacco al consolato di Damasco e provocando “una profonda lacerazione”. Macron ha parlato di “attacco senza precedenti” e “molto pericoloso”, e ha assicurato: “Faremo di tutto per evitare un'escalation in Medio Oriente”.

Emmanuel Macron (Ansa)

Il presidente francese ha concesso l’intervista a 100 giorni dal via delle Olimpiadi 2024 di Parigi. Macron punta a una “tregua olimpica”, sia nella guerra tra Russia e Ucraina, sia nel conflitto in Medio Oriente. Per raggiungere il suo obiettivo, ha detto, è pronto a “chiedere aiuto” al presidente cinese Xi Jinping che chiamerà personalmente. Ma Israele, ha ribadito, non rischia l’esclusione dai Giochi perché “non si può dire” che sia un Paese “aggressore”. La Russia non è stata invitata alle Olimpiadi e soltanto gli atleti russi sotto bandiera neutrale potranno sfilare. La differenza è che “Israele è stato vittima di un attacco terroristico e sta reagendo”.

La situazione resta comunque critica e l’equilibrio internazionale precario. In tal senso, per la prima volta la Francia ha annunciato l’alternativa il “piano B” nel caso di eccessivi rischi per la sicurezza alla cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi, prevista sulla Senna. Nel caso di “minaccia” sulla sicurezza, la cerimonia del 26 luglio sarà “limitata al Trocadéro” oppure si svolgerà “allo Stade de France”. Un ammissione per nulla scontata: per mesi, le autorità francesi hanno negato l'esistenza di un piano B alla cerimonia di apertura nel caso di eccessivo rischio attentati.