Da Britta Ernst a Ritu Banga, il G7 delle first lady tra trulli e uliveti. Con loro anche Heiko von der Leyen

Bari, 12 giugno 2024 – Il programma dedicato a mogli, mariti e compagni dei leader del G7, come da tradizione del Summit, inizierà oggi in concomitanza con la partenza dei lavori al vertice. Tra le first lady, presenti Amèlie Derbaudrenghien, moglie del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, Britta Ernst, moglie di Olaf Scholz, Yuko Kishida, moglie del presidente giapponese, e Ritu Banga, moglie del presidente della Banca Mondiale. A loro si aggiunge il “first husband” Heiko von der Leyen, marito della Presidente della Commissione Europea. Durante il secondo giorno del vertice, alle visite si potrebbe aggiungere la moglie del presidente turco Emine Erdogan.

Britta Ernst, Amèlie Derbaudrenghien e Yuko Kishida (Ansa)

Il punto di partenza è il Museo Archeologico di Borgo Egnazia, all'esterno delle mura di cinta dell'antica città di Egnathia, sito archeologico nell'area della necropoli messapica, a Fasano. Poi la visita all’uliveto millenario, all’interno della Fortezza di Pettolecchia.

Il tour proseguirà anche domani, con la partenza da Grottaglie, famosa a livello internazionale per la produzione di ceramiche artistiche. I partner dei leader del G7 visiteranno un laboratorio storico, in cui potranno assistere al processo artigianale di produzione e decorazione delle ceramiche, e il Museo della ceramica Casa Vestita. Seguirà la tappa ad Alberobello, dove esploreranno il centro storico del Comune, celebre per i suoi trulli.

Infine, le visite si concluderanno a Martina Franca, che gli ospiti raggiungeranno viaggiando a bordo di un treno storico attraverso la Valle d’Itria. Ultima tappa del tour è il Palazzo Ducale del Comune, realizzato nel XVII secolo sul luogo dove sorgeva l'antico castello medievale e sede di importanti affreschi realizzati da Domenico Carella nella seconda metà del XVIII secolo.

Programma comune con i mariti (e la moglie) per le cene. La serata di oggi sarà dedicata alla cena offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tutti i partecipanti e ospiti, al Castello Svevo di Brindisi. Prevista per domani invece l’esibizione del tenore Andrea Bocelli, nella piazzetta di Borgo Egnazia, seguito da uno spettacolo di danza. Concluderà la giornata la cena informale offerta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.