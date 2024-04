Finlandia: sparatoria in una scuola, feriti tre minorenni

Roma, 2 aprile 2024 – Sparatoria questa mattina in una scuola in Finlandia. È successo nella città di Vantaa, non lontana dalla capitale Helsinki. La polizia ha riferito che il responsabile è stato arrestato, ma che tre minorenni sono rimasti feriti. Secondo quanto riporta il giornale Helsingin Sanomat, sia il presunto autore sia i feriti hanno 12 anni. Ancora sconosciute le motivazioni del gesto, né chi sia il presunto autore della sparatoria.

L'allarme è scattato all'apertura dell'orario delle lezioni, alle 9:08 ora locale (le 8:08 ora italiana), nella scuola primaria di Viertola. Le forze dell’ordine hanno chiesto alla cittadinanza di stare lontane dall'area e di non lasciare le proprie case.

Sparatoria in una scuola primaria di Vantaa in Finlandia (Ansa)

Sempre secondo Helsingin Sanomat, l’istituto scolastico conta circa 800 studenti di età compresa tra i 7 e i 15 anni e vi lavorano una novantina di persone.

Notizia in aggiornamento