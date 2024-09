Elezioni Usa 2024, duello infinito tra Harris e Trump. Il politologo: “Il caro vita spinge il tycoon”

Roma, 13 settembre 2024 – Morris Fiorina, politologo di Stanford University, abbiamo rifatto il punto sulla campagna elettorale americana. Da quando ci siamo parlati, qualche settimana fa, sono cambiate molte cose. “Siamo passati da una situazione in cui Trump era il favorito a una in cui le elezioni sono in bilico, anche se pare che Trump goda ancora di un leggero vantaggio”.

Il dibattito tra Trump e Harris influenzerà il risultato elettorale?

“La letteratura mostra che i dibattiti, in genere, non producono quasi alcun effetto sull’esito finale del voto. Stavo osservando alcuni dati preliminari: 50 milioni di persone hanno seguito il dibattito, cioè circa il 30% degli elettori. È gente che si interessa di politica e che, con ogni probabilità, ha già un’idea chiara. È difficile che la cambi per un dibattito. Tuttavia, questa elezione si gioca sul filo di lana, e anche una piccola fluttuazione può avere un impatto significativo. Il margine è molto stretto”.

Kamala ha amministrato per quattro anni. Convince come paladina del nuovo?

“I dati suggeriscono che la sua popolarità è aumentata. Ma questo potrebbe non essere sufficiente. Vedremo. La sua performance nel dibattito ha rassicurato molti democratici che temevano un altro disastro. Harris ha fatto meglio di Trump, secondo tutti i parametri oggettivi. Eppure i primi sondaggi non evidenziano molto movimento, come a dire che la maggior parte dei votanti pensa ancora che Trump sia più capace di Harris di gestire il Paese. La strada di Harris resta in salita. L’elettore medio nota che i prezzi degli affitti, della benzina e dei beni primari sono aumentati. Il discorso politico pubblico, specie quello condotto dai media tradizionali, è del tutto esoterico rispetto a ciò che gli elettori sperimentano nel quotidiano. È lontano da ciò a cui pensano quando votano. Il sentimento diffuso è che le cose andassero meglio sotto Trump (nonostante la pandemia). Harris combatte contro questo ed è in affanno anche sull’immigrazione, che secondo gran parte del Paese lei non ha saputo gestire. Maggiori gli arrivi durante la campagna elettorale, peggio sarà per i democratici”.

Nell’era degli influencer, Harris ha incassato il sostegno pubblico di Taylor Swift.

“Questo potrebbe invogliare più giovani ad andare alle urne, anche se non è chiaro quanti tra i fan di Taylor Swift abbiano l’età per votare. Nel 2016 Hillary Clinton ha avuto il sostegno pubblico di Beyoncé e di altre celebrità, ma non le è bastato. Tuttavia, specialmente in un’elezione come questa, ogni voto conta. Il supporto di Taylor Swift aiuta, ma resta da vedere se farà la differenza dove ce n’è bisogno, come in Georgia, North Carolina e Michigan”.

Indipendentemente dal vincitore, questa elezione sarà foriera di scontri sociali?

“C’è molta preoccupazione. Vorrei che dal voto uscisse la vittoria netta di uno o dell’altra. E se Trump vince, sarebbe meglio avere un Senato democratico, e con Kamala presidente un Senato repubblicano. Molte nomine ora vanno a burocrati che incarnano le posizioni più estreme, sia a destra che a sinistra. Un bilanciamento tra i due partiti garantirebbe per i prossimi quattro anni una certa ragionevolezza su molti temi. Ho scritto un libro sulle maggioranze instabili; il mio nuovo libro si intitola L’era delle maggioranze instabili continua”.