Droni supersonici WZ-8 cinesi mappano Taiwan. “Possono guidare i missili negli attacchi mirati”

Roma, 22 maggio 2023 - Taiwan sempre più nel mirino della Cina, che la sorveglia e spia senza tregua: i nuovissimi droni supersonici WZ-8 sono stati immortalati dai satelliti Usa nella base aerea di Luan nella provincia di Anhui, di recente ampliata proprio per l’aumento delle ricognizioni, e da dove dove decollano caccia e aerei spia cinesi destinati a sorvegliare il Mar Cinese Meridionale.

Il più avanzato mezzo militare cinese, scrive oggi Defense News, era parcheggiato fuori da uno dei due hangar di nuova costruzione della base. L'immagine è stata fornita da Planet Labs, una società pubblica americana di imaging della Terra, è in data 21 dicembre. Nella stessa base erano stati fotografati due WZ-8, in data 9 agosto dello scorso anno, e pubblicata ad aprile dal Washington Post.

Il drone WZ-8

WZ-8 è un drone supersonico prodotto dalla Aviation Industry Corporation of China (AVIC). E' stato presentato al pubblico durante la parata militare del 70° anniversario della Cina (2019). E' stato studiato per condurre ricognizioni aeree strategiche, e sembra destinato proprio a sorvegliare Taiwan e Corea del Sud. Vola ad alta quota a velocità supersoniche e ipersoniche e può essere controllato da terra. Non decolla da solo ma deve essere lanciato da un velivolo, e i cinesi usano Lo Xian H-6 (Costruito sulla base del Tupolev Tu-16 sovietico), un bombardiere strategico a medio raggio bimotore a getto ad ala bassa a freccia. Alla velocità richiesta il WZ-8 accende i suoi razzi e raggiungendo a velocità ipersonica un'altitudine di crociera di 50.000 metri. I rapporti dell'intelligence Usa parlano di velocità Mach 3 a 30 mila metri su Taiwan e Mar Giallo. Con i dati che raccoglie può trasmettere una mappatura in tempo reale, dando riferimenti alla strategia da seguire e, nel caso, dove e cosa colpire con attacchi missilistici mirati.

Il satellite ha ripreso il drone WZ-8 nella base cinese di Luan

Usa, patto con Papua Nuova Guinea. Cina minaccia: "Attenti"

Gli Stati Uniti hanno siglato un accordo di cooperazione bilaterale sulla Difesa con la Papua Nuova Guinea, aumentando così l'influenza a stelle e strisce nella regione dell'Indo-Pacifico. Naturalmente la cosa non fa piacere a Pechino, che ha subito minacciato le autorità di Port Moresby: "Attenzione ai giochi geopolitici". L'accordo è stato firmato durante la visita del segretario di Stato Usa, Antony Blinken sull'isola, e alla presenza del primo ministro della Papua Nuova Guinea, James Marape. Washington finanzierà 45 milioni di dollari al Paese del Pacifico meridionale, in modo da assicurare la cooperazione economica e la sicurezza. Il patto prevede anche un aiuto Usa per rafforzare le "capacità delle Forze di Difesa della Png, garantendo stabilità e la sicurezza nella regione". Il Pacifico resta terreno di forte competizione tra Cina e Stati Uniti, e la situazione è precipitata lo scorso anno, quando la Cina ha firmato un accordo con le Isole Salomone, e sottraendo un alleato a Taiwan e mettendo in allerta Washington.