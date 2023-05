La Cina allarga la leva: anche pensionati e studenti di ingegneria e scienze. Taiwan trema

Pechino, 2 maggio 2023 - La Cina amplia la legge sui coscritti. Pechino non è sorda ai venti di guerra del periodo, tra il conflitto in Ucraina e le sue mire su Taiwan, e ha deciso di rivedere la sua legge sul servizio militare, facilitando l'arruolamento. Nella nuova coscrizione sono inseriti anche studenti universitari, che serviranno a "costruire un sistema di leva capace di rispondere, dal tempo di pace alle emergenze, in modo rapido e senza soluzione di continuità", ha spiegato Tan Kefei, portavoce del ministero della Difesa cinese.

Studenti in ingegneria e scienze alla leva

La nuova legge è stata promulgata lunedì, e riguarda le revisioni alla disciplina del servizio militare. Tra le novità sarà consentito al personale in pensione di essere nuovamente arruolato in maniera da garantire soldati esperti all'Esercito popolare di liberazione. E si punterà a portare in divisa anche studenti di scienze e ingegneria esperti di tecnologia per ottenere un esercito in grado di combattere le nuove tipologie di conflitti, anche in nuovi domini come spazio e cybersicurezza.

In Cina ora due milioni di militari: aumenteranno

Attualmente le forze armate cinesi contano su 2 milioni di effettivi, con limitati periodi dedicati all'arruolamento. Con le nuove norme sono più snelle le operazioni di arruolamento "in caso di emergenza" e a seconda del tipo di personale richiesto.

Pechino, continuo potenziamento militare

Pechino sta migliorando sotto tutti i punti di vista la sua macchina da guerra: sviluppando le sue forze sul terreno e sul mare. Si è assistito alla nascita di flotte di navi d'assalto anfibie, sottomarini e bombardieri ed è anche nata la sua terza portaerei, la Fujian, a giugno del 2022. Ora le nuove frontiere dei conflitti sono l'intelligenza artificiale e la robotica, i satelliti spaziali, cyber e droni e la Cina sta concentrando nella ricerca sulla "guerra di intelligence" che fa uso di AI e altre tecnologie.