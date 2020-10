Washington, 3 ottobre 2020 - Qualche linea di febbre, congestione nasale e tosse. Sono questi i sintomi accusati da Donald Trump, ricoverato all'ospedale militare Walter Reed, nel Maryland, dopo esser risultato positivo al Coronavirus insieme alla moglie Melania.

"Sta riposando bene" e "non ha bisogno di ossigeno supplementare", ha assicurato il medico della Casa Bianca, Sean Conley. Il presidente viene curato con il remdesivir, un farmaco anti-virale usato con successo contro l'Ebola. Ma le voci corrono incontrollate. "E' grave", avrebbe detto una fonte anonima tra i suoi consiglieri. Così non è parso quando è salito sull'elicottero Marine One che lo ha trasportato al Walter Reed. La Cnn, che cita indiscrezioni del suo entourage, parla di un Trump "spaventato" dal Covid e via via sempre più "allarmato" man mano che aumentavano i sintomi.

"Sta andando bene, penso. Grazie a tutti. LOVE", il tweet del tycoon dopo il ricovero. "Me la sto cavando molto bene, ma vogliamo assicurarci che le cose funzionino", diceva in un video prima di salire sull'elicottero. E mentre Erik Jones, docente della Johns Hopkins University, in un'intervista al nostro giornale si mostra convinto che la malattia "non porterà voti" all'inquilino della Casa Bianca, tra i dem si insinua il dubbio che Trump possa addirittura aver messo in scena la sua positività per cercare un disperato rilancio dopo la presunta batosta nel duello tv con Joe Biden. L'unica certezza è che, a un mese esatto dalle elezioni Usa 2020, il presidente in carica è costretto ad abbandonare la campagna elettorale per curarsi dal Coronavirus. Anche se per il momento "non ci sarà trasferimento di poteri" ai vertici delle amministrazioni Usa, assicurano da Washington.

Bill Stepien positivo

Continuano a emergere positività al Covid tra il collaboratori del presidente. L'ultima in ordine cronologico quella di Bill Stepien, il nuovo manager della campagna presidenziale che risente di "sintomi lievi di tipo influenzale" e che da ora lavorerà da casa. Il focolaio nello staff sarebbe stato innescato da Hope Hicks, 31enne consigliera di Trump risultata infetta dal virus dopo essere stata a bordo dell'Air Force One che pochi giorni fa ha portato la carovana del tycoon a Cleveland, in Ohio, per il dibattito con Biden.

Twitter

Nel frattempo, Twitter ha annunciato che rimuoverà i messaggi che "desiderano o augurano la morte, gravi lesioni fisiche o malattie letali a chicchessia", dopo l'ondata di cinquettii 'funebri' contro il presidente Usa. Gli autori dei post che violano la policy della piattaforma social non saranno tuttavia sospesi.

Gli auguri

Dalla Cina, che ha rapporti particolarmente burrascosi con l'amministrazione Usa, al presidente nordcoreano Kim Jong Un: arrivano da tutto il mondo i messaggi di vicinanza al tycoon. "Siamo in piena battaglia politica, ma facciamo i nostri migliori auguri al presidente Donald Trump e alla first lady Melania", scrive in una nota Barack Obama.