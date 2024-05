Orban: “Ue a pochi centimetri dalla distruzione”. Biden dà l’ok a colpire territorio russo. Esercitazione aerea congiunta di Russia e Bielorussia

06:59

"Ok di Biden a colpire territorio russo con armi Usa"

L'Ucraina può usare armi americane per colpire obiettivi militari in Russia, ma solo per difendere Kharkiv. Lo ha deciso il presidente americano Joe Biden, come riporta Politico citando due funzionari statunitensi e altre due fonti a conoscenza dei fatti. "Il presidente ha recentemente dato disposizioni alla sua squadra di consentire che l'Ucraina possa utilizzare le armi statunitensi rispondere al fuoco a Kharkiv in modo che" l'esercito di Kiev "possa rispondere alle forze russe che colpiscono o si preparano a colpire", ha dichiarato un funzionario. In sostanza, l'Ucraina può utilizzare armi Usa solo per centrare obiettivi militari nella zona di confine in territorio russo. Resterebbe vietato l'impiego di missili Atacms, che possono centrare obiettivi a 300 km.