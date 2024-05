Caccia, veicoli blindati, munizioni di artiglieria: maxi piano della Svezia per l’Ucraina

Roma, 31 maggio 2024 – Pioggia di armi svedesi a Kiev. L'aiuto militare di Stoccolma all'Ucraina, risultante dall'accordo di sicurezza firmato oggi tra i due Paesi, ammonterà a quasi 6,5 miliardi di euro per il periodo 2024-2026. A comunicarlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che oggi si trova a Stoccolma per la riunione dei capi di Stato dei Paesi del Nord europeo. L'accordo prevede la fornitura di due aerei radar ASC 890 e il trasferimento di caccia multiruolo JAS 39 Gripen in Ucraina, con addestramento, ha aggiunto Zelensky.

Il vertice dei Paesi del Nord

Zelensky oggi a Stoccolma ha incontrato il primo ministro svedese Ulf Kristersson, il presidente finlandese Alexander Stubb, il primo ministro danese Mette Frederiksen, il primo ministro norvegese Jonas Har Stere, il primo ministro islandese Bjarni Benediktsson.

Svezia: prima gli F16, poi i Gripen

"È stato deciso che era troppo per l'Ucraina integrare due caccia allo stesso tempo, i Gripen arriveranno dopo che gli F-16 saranno dispiegati dall'aviazione". Lo ha detto Tobias Billström, Ministro degli Affari Esteri della Svezia, precisando che ora sono stati dati gli aerei radar, perché possono affiancare con successo gli F-16. "In Svezia abbiamo triplicato la produzione di munizioni: per vincere questa guerra serve la volontà politica", ha detto. Il Saab JAS 39 Gripen è un caccia multiruolo monomotore fabbricato dalla svedese Saab, il cui costo è di 61 milioni di dollari. Ha una configurazione alare a canard, prese d'aria laterali e singolo timone verticale.

Aerei, veicoli blindati, munizioni

Un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev era già stato annunciato già due giorni fa dalla Svezia. "Si concentra sulla difesa aerea, sulle munizioni dell'artiglieria e sui veicoli corazzati, tutti elementi fondamentali per i nostri guerrieri", aveva scritto Zelensky su X. "È anche importante che l'assistenza svedese non solo salvi vite ucraine, ma contribuisca anche a garantire pace e sicurezza a lungo termine in Europa", aggiunge. "Sono lieto di esprimere la mia profonda gratitudine al primo ministro Kristersson, al suo governo e a tutti gli svedesi per il più grande pacchetto di aiuti militari annunciato finora dalla Svezia, per un totale di quasi 1,2 miliardi di euro - aveva spiegato il leader ucraino -. Questo nuovo pacchetto si concentra sulla difesa aerea, sulle munizioni per l'artiglieria e sui veicoli blindati, tutti elementi fondamentali per i nostri guerrieri. Include anche aerei di sorveglianza e comando radar ASC 890, l'intera flotta svedese di veicoli blindati PBV 302 e ulteriori munizioni di artiglieria".