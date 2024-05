Cos’è il caccia Saab Jas 39 Gripen, il temibile ‘Grifone’ svedese versatile e di precisione

Roma, 31 maggio 2024 – Li chiamano ‘i grifoni’ svedesi, sono i caccia più versatili, veloci e di precisione al mondo. E Kiev finalmente li avrà nel suo armamento. L’accordo siglato tra Stoccolma e Kiev porterà nei cieli dell’Ucraina i temibili Saab Jas 39 Gripen, caccia multiruolo monomotore fabbricati dall’azienda svedese Saab. Fanno parte della fornitura di aiuti militari che la Svezia invierà a Kiev tra il 2024 e il 2026, come risultato dell’accordo di sicurezza firmato oggi tra i due Paesi. Aiuti che ammonteranno a un costo complessivo di 6,5 miliardi di euro. lI Gripen, il cui costo è di 61 milioni di dollari, è una tecnologia altamente all’avanguardia. L’accordo prevede anche la fornitura di due aerei radar ASC 890.

Saab Jas 39 Gripen

Capacità

Il Gripen ha 3 utilizzi principali: caccia, attacco e ricognizione. Il tutto ottenibile in un unico aereo ed equipaggiamenti specifici a differenza dei precedenti caccia svedesi. Il radar può generare mappe ad alta risoluzione del terreno o esplorare la superficie del mare, anche se si può ricorrere a sensori esterni, la maneggevolezza è ottima. Come aereo da attacco il Gripen non dispone di una capacità di carico eccezionale, ma essa viene tuttavia ritenuta sufficiente per il tipo di missioni che questo apparecchio deve compiere con un raggio operativo di circa 500-600 km e capacità di atterraggio in soli 500 metri senza ausili particolari come gli inversori di spinta o il parafreno.

Armamento

Il Gripen è dotato di cannone Mauser BK-27, lo stesso del Tornado ADV, che spara munizioni calibro 27 mm pesanti 265 grammi alla cadenza di 1700 colpi al minuto e con velocità iniziale di oltre 1000 metri al secondo. Quest’arma può impiegare proiettili perforanti-incendiari, semi-perforanti ed esplosivi per ogni tipo di bersaglio che si imbatte sul suo percorso. Le altre armi comprendono missili AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AGM-65 Maverick IRIS-T, Meteor e RBS-15 antinave. Sono i più temibili missili antinave sul mercato. Il massimo numero di missili aria-aria è di 6,4 per i carichi aria superficie. Il gripen ha un raggio d’azione dichiarato di circa 500 km a bassa quota, come il Viggen.