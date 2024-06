Ucraina, la Russia stringe la morsa. Oslo: “Nato ha 2-3 anni per prepararsi all’attacco di Mosca”

09:40

Oslo: "Nato ha due anni per prepararsi ad attacco russo"

La Nato ha due o tre anni per prepararsi ad un attacco russo contro le forze alleate: è l'avvertimento del capo della difesa norvegese il generale Eirik Kristoffersen, come riporta il Telegraph. Discutendo della capacità della Russia di ricostruire le sue forze mentre è in guerra in Ucraina, il generale Eirik Kristoffersen ha detto: "Ci vorrà del tempo, il che ci dà una finestra per i prossimi 2-3 anni per ricostruire le nostre forze, le nostre scorte mentre sosteniamo Kiev". Un lasso di tempo inferiore a stime precedenti: a gennaio il ministro della Difesa tedesco aveva avvertito che la Russia avrebbe potuto attaccare la Nato in 5-8 anni.