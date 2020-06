Roma, 8 giugno 2020 - Sono più di sette milioni i contagiati dal coronavirus al mondo, mentre il numero delle vittime legate al Covid-19 sale a oltre 402mila. Secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University gli infetti sono 7.009.065 e i decessi 402.730. Gli Stati Uniti sono sempre il Paese maggiormente colpito, con 1.942.363 contagiati e 110.514 morti, seguiti da qualche giorno dal Brasile, con 691.758 contagi e 36.455 decessi, poi dal Regno Unito (287.621 e 40.625).

America Latina

In deciso peggioramento la situazione in America Latina, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 82.526 casi, per un totale di 1.320.823 contagiati. In crescita anche il numero di morti: 65.585 (+1.488). Sulla base dei dati di 34 nazioni e territori latinoamericani, e tenendo conto della sospensione da parte del ministero della Sanità brasiliano della comunicazione ufficiale dei casi totali dall'inizio della pandemia, il Brasile resta in cima alla classifica ufficiosa sia dei casi, 691.758, sia dei morti: 36.455 (+525). Dati che comunque sono inferiori a quelle precedenti, infatti, secondo molti, il presidente Jair Bolsonaro sta cercando di nascondere il vero impatto della malattia sulla popolazione. Cresce anche la protesta: a Sao Paulo una manifestazione contro il governo Bolsonaro è stata dispersa dalla polizia militare con i gas lacrimogeni.

Dietro al Brasile c'è il Perù che registra una forte crescita dei casi di contagio: 196.515 (+4.700) ma minore di morti: 5.465. Poi il Cile con 134.150 casi (+6.400) e a 2.190 decessi (+650). Grave anche la situazione del Messico con 117.103 casi e 13.699 morti, poi Ecuador (43.120 e 3.621), Colombia (38.149 e 1.265), Repubblica Dominicana (19.195 e 536), Argentina (22.020 e 656), Panama (16.004 e 386), Bolivia (13.358 e 454), Guatemala (6.792 e 230) e Honduras (6.155 e 250).

Nuova Zelanda 'Covid free'

Buone notizie invece per la Nuova Zelanda che non registra più alcun caso attivo di coronavirus. Le autorità sanitarie hanno annunciato le dimissioni dell'ultimo paziente affetto da covid-19, ricoverato in isolamento. Il Paese quindi si è dichiarato ''Covid free'', e la premier Jacinda Ardern ha revocato tutte le restrizioni, lasciando in vigore solo i controlli alle frontiere, per evitare il caso dei contagi 'importati' dall'estero. In Nuova Zelanda sono stati confermati meno di 1.500 contagiati da coronavirus e 22 decessi per complicanze dal 28 febbraio. Il ministro della Sanità Ashley Bloomfield ha dichiarato che la trasmissione del virus in Nuova Zelanda è stata eliminate. E gli organizzatori del Super Rugby, che vedrà il campionato ripartire sabato, hano annunciato che il pubblico potrà accedere agli stadi nazionali.

New York riapre

Dopo cento giorni da incubo, cioè da quando è stato registrato dopo il primo caso ufficiale di contagio, e dopo più di due mesi di lockdown, la città di New York oggi riapre. Circa 400 mila persone torneranno al lavoro. Aperti ristoranti e pub, ma solo al 25 per cento dei clienti, per garantire il rispetto del distanziamento sociale. Aperti anche i migliaia di cantieri della città. Rischio affollamento nelle linee della metropolitana. I newyorchesi tornano alla vita, ma con la sensazione di essere "sopravvissuti" alla tragedia che ha investito duramente la City, che è stata focolaio mondiale della pandemia con più di 205 mila contagiati e quasi 22 mila morti.