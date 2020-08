Roma, 3 agosto 2020 - Continua a galoppare la pandemia di Coronavirus nel mondo. Sono oltre 18 milioni i contagi da coronavirus registrati ufficialmente in tutto il mondo, di cui oltre la metà negli Stati Uniti e in America Latina e Caraibi. Gli Usa hanno contato ieri altri 47.500 casi, in calo rispetto ai 5 giorni precedenti che ne avevano avuti oltre 60mila. In Brasile i decessi sono quasi 95 mila. Resta sempre preoccupante la situazione in Europa: i numeri di Francia, Germania e Spagna preoccupano.Oggi da Ginevra il punto dell'Oms.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri altri 47.508 contagi e 515 decessi. Il bilancio è in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, che avevano registrato oltre 60.000 nuove infezioni. Paese più colpito al mondo dalla pandemia, gli Usa contano ora un totale di circa 4,66 milioni di casi e quasi 155 mila morti.

America Latina

Sono più di 200mila le persone che hanno perso la vita in America Latina per complicanze legate al coronavirus. Lo riferisce la Johns Hopkins University, sottolineando come il Brasile sia il Paese più colpito con 94.104 vittime, 541 nelle 24 ore. Il ministero della Sanità del Brasile ha anche riferito di 25.800 casi in più rispetto a ieri, aggiornando a 2.733.677 il totale dei contagiati.

Germania

In Germania sono 509 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese, aggiornando a 210.402 il totale dei contagi e a 9.148 quello delle vittime, sette in più di ieri. Intanto, intervistato dalla televisione Ard, il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn ha annunciato che da questa settimana verranno condotti test negli aeroporti sui passeggeri provenienti dai Paesi maggiormente a rischio Covid-19.

Messico

In Messico sono quasi 440mila i casi confermati, con un aumento di quasi cinquemila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, spiegando di aver confermato altri 4.853 nuovi casi e aggiornando così a 439.046 il totale delle persone contagiate. Sono invece 47.746 i morti.

India

In India sono più di 1,8 milioni le persone che hanno contratto il coronavirus. Oltre 38mila i morti.