Roma, 3 agosto 2020 - Secondo i dati del Ministero della Salute diffusi nell'ultimo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, oggi scendono i casi, ma aumentano i morti. Intanto, dopo il caos del weekend sui treni ad alta velocità che hanno spinto il ministro della Salute a firmare un'ordinanza per ripristinare il distanziamento sui convogli, arriva la puntualizzazione del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. ''L'ipotesi non prevedeva il riempimento fino al 100%. Sono stati previsti dei modelli di protezione che spostavano dall'attuale 50-60% a un 75-80% - ha spiegato la titolare del Mit -. Ma nel frattempo che le aziende si sono organizzate per quei nuovi modelli di protezione contenuti nel Dpcm è cambiata la situazione dei contagi". E, mentre il premier Giuseppe Conte torna a ribadire che la priorità resta "la tutela della vita e della salute dei cittadini", il Covid continua a correre nel resto del mondo. I contagi totali hanno raggiunto quota 18 milioni, mentre in molte città della Francia è ritornato l'obbligo delle mascherine anche all'aperto.

Covid, il bilancio di oggi, 3 agosto

Oggi, stando agli ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute, 159 nuovi casi e 12 morti.

Lombardia

Nelle ultime 24 ore, la Lombardia ha registrato 25 nuovi casi da Coronavirus, alla luce di 4.208 tamponi effettuati. Dei 25 nuovi casi, 4 sono 'debolmente positivi' e 4 sono stati diagnosticati a seguito di test sierologico. I decessi, registrati nelle ultime 24 ore, sono 3, con il totale che sale a 16.818. I guariti-dimessi tra ieri e oggi sono 48, con il totale complessivo a 73.724: 72.259 guariti e 1.465 dimessi. Stabili i pazienti in terapia intensiva che continuano a essere 9, mentre aumentano i ricoverati negli altri reparti: sono 162, +9 rispetto a ieri. Otto province della Lombardia sono a zero nuovi positivi da Covid-19. Dei 25 nuovi casi registrati in regione, 12 sono risultati essere positivi al coronavirus in provincia di Milano, di cui 4 in città. Nel Bresciano sono 5 positivi, 4 in provincia di Bergamo e 3 a Monza e Brianza. A contagi zero Como,Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

Emilia Romagna

Da ieri in Emilia Romagna si sono registrati 34 casi da Coronavirus. Intanto, oggi è partita la campagna Rivera sicura: alcuni laboratori mobili della Ausl di Romagna sono a disposizione nelle principali località balneari romagnole per chiunque voglia sottoporsi al test sierologico. L'idea è quella di rendere la procedura il più rapido e semplice possibile: il test costa 10 euro, si può accedere senza prenotare, e viene svolto nel giro di circa 10 minuti e l'esito in 15.

Lazio

Oggi 15 nuovi positivi al Covid19 nel Lazio, di cui 9 sono casi di importazione. "Tre casi dalla Romania, due casi dalla Repubblica Domenicana, uno dall'Ucraina, uno dall'Iran, uno dall'India e uno dal Bangladesh". Lo rende noto l'assessore regionale, Alessio D'Amato, precisando che nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso. Poi l'assessore ha aggiunto: "Voglio rivolgere un invito a chi rientra dai paesi ad alta incidenza, come la Romania la Bulgaria e la Moldavia, a recarsi al drive-in del Forlanini per i test e al rispetto del distanziamento e dell'utilizzo della mascherina".

Veneto

In Veneto, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 22 nuovi casi di Coronavirus, che portano a 20.233 il totale dall'inizio della pandemia. Segnala anche un decesso nelle strutture ospedaliere. I positivi attuali sono 1.051, + 17 rispetto a ieri. La situazione clinica è sostanzialmente stabile, con 112 ricoveri nei reparti con 25 positivi, -2 rispetto a ieri; invariata la situazione nelle terapie intensive, con 7 ricoverati di cui 4 positivi.

Le altre Regioni

Due nuovi positivi al Covid19 in Sardegna, mentre sono 9 in Abruzzo. Anche in Campania 4 nuovi casi e 13 in Piemonte.

I numeri delle Regioni

Le altre notizie di oggi

Il luminare Rappuoli: "Ecco il farmaco che ferma il Covid"

Coronavirus, nel mondo superati i 18 milioni di contagi

Coronavirus, dietrofront Salvini: "Viva la mascherina. Giovani, usate la testa"