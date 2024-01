Primo chip Neuralink impiantato nel cervello di un uomo, Musk: “Consente di usare il telefono col pensiero”

Fremont (California), 30 gennaio 2024 – Uomo e macchina sono sempre meno lontani. Elon Musk comunica che 24 ore fa la sua start up Neuralink ha impiantato per la prima volta un suo chip nel cervello di un essere umano. Il dispositivo si chiama Telepathy e “consente di avere il controllo del telefono o del computer e, attraverso questi, di quasi ogni strumento, semplicemente pensando – ha spiegato Musk sui social – I primi utilizzatori saranno le persone che hanno perso l'uso degli arti. Immaginate se Stephen Hawking potesse comunicare più velocemente di un dattilografo o di un banditore. Questo è l'obiettivo”.

Sull’intervento e sul tipo di tecnologia utilizzata si sa poco. Con un’operazione chirurgica invasiva viene inserito nel cervello del paziente un impianto chiamato ‘Link’, delle dimensioni di cinque monete impilate. “Il paziente si sta riprendendo bene – ha precisato ancora Musk via X – e i risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi di neuroni”.

Difficile valutare ora le conseguenze di questa rivoluzione tecnologica nel campo della ricerca sull'interfaccia cervello-macchina. L’ambizione dichiarata da Musk è quella di potenziare le capacità cerebrali e curare disturbi neurologici, come la SLA o il Parkinson, e un giorno poter realizzare una simbiosi tra uomo e intelligenza artificiale.

Lo scorso anno Neuralink aveva ricevuto l’autorizzazione della Food and Drug Administration, l’autorità di regolamentazione statunitense in campo di terapie mediche, e a fine 2023 aveva iniziato il reclutamento dei volontari per i test, che fino ad oggi sono stati condotti sugli animali.

Per questo Musk ha ricevuto una pioggia di critiche, da chi sostiene che la sua società abbia violato i diritti degli animali e in particolare l'Animal Welfare Act, la legge che stabilisce i confini degli esperimenti su cavie.

Neuralink non è la prima a impiantare un chip nella testa di una persona. Nel luglio 2022 la Synchron australiana ha operato – in questo caso con tecniche mini-invasiva – un paziente americano. Musk ha detto di averla contattata per unire la forze.

Neuralink ha chiuso il 2023 con oltre 400 dipendenti e una raccolta di fondi di 363 milioni di dollari.