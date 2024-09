Biden indossa il cappellino di Trump. Gaffe o gag? Foto e video subito virali

Roma, 11 settembre 2024 – Jeo Biden con in cappellino di Donald Trump. L’ennesima gaffe del presidente degli Stati Uniti oppure una gag del presidente davanti ai vigili del fuoco della Pannsylvania?

La foto di Joe Biden con il cappellino di Donald Trump

Joe Biden è stato infatti fotografato e filmato con indosso un cappellino rosso con la scritta Trump nel corso di una visita a una stazione dei vigili del fuoco in Pennsylvania, dove si è recato per le commemorazioni dell'11 settembre.

Joe Biden put on a Trump 2024 hat in Shanksville, PA today pic.twitter.com/SoP2eVlx8M — FearBuck (@FearedBuck) September 11, 2024

Il presidente, spiega il portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, lo ha indossato brevemente mentre parlava dell'importanza dell'unità bipartisan. Sugli account di destra sui social media l'immagine rimbalza, con molti che ritengono che la foto mostri il sostegno di Biden a Donald Trump e non alla sua vicepresidente Kamala Harris.

A guardare il filmato l’ipotesi della gag sembra la più accreditabile visto che Biden indossa un cappellino con visiera nero e sorridendo davanti a pompieri sovrappone quello rosso con scritto Trump.

Ma l’ironia del web non lo ha risparmiato soprattutto con battutine e ammiccamenti che hanno messo in dubbio che Biden appoggi la sua attuale vice nella corsa alla Casa Bianca (alla quale ha dovuto rinunciare dopo il suo disastroso confronto Tv con Trump). Confronto Tv con il tycoon che invece Kamala Harris pare (a giudizio di analisti e di sondaggisti) aver vinto. Un faccia a faccia prima del quale Trump e la Harris si sono stretti la mano (gesto ripetuto alle celebrazioni per l’11 settembre a New York). Un gesto di distensione che forse Biden ha voluto risottolineare indossando, per un istante, il cappellino di Trump.