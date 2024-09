Truth, il social di Trump, crolla a Wall Street

Roma, 11 settembre 2024 – Sarà per l’effetto del dibattito fra Donald Trump e Kamala Harris, sarà per “semplici” manovre di Borsa ma Truth, il social di Donald Trump, affonda a Wall Street. Trump Media & Technology Group perde infatti il 16%, in quello che è il calo maggiore da giugno.

Donald Trump e Kamala Harris si sono confrontati in un dibattito su vari temi, dall'immigrazione all'aborto passando per l'economia e la politica estera. Non sono mancati gli attacchi diretti reciproci ("i leader stranieri gli ridono dietro", "Kamala odia Israele"), ma anche le imprecisioni e qualche fake news come quando il tycoon ha parlato degli immigrati haitiani che mangiano "i gatti" e "gli animali domestici" delle persone che vivono a Springfield in Ohio. Anche la sfidante democratica però non sempre è stata precisa, ad esempio in tema di occupazione quando ha parlato dei posti di lavoro creati in questi anni dall'amministrazione Biden.

Fatto sta che per la maggioranza degli spettatori che hanno assistito al dibattito tra Harris e Trump la performance della candidata dem è stata migliore. E' il risultato di un sondaggio realizzato dalla Cnn poco dopo la fine del confronto: il 63% contro il 37% crede che Harris abbia fatto meglio sul palco di Philadelphia.

Un confronto al termine del quale Taylor Swift, cantante statunitense nominata persona dell’anno 2023 da Time e una delle artiste più ricche e influenti del mondo, ha fatto un endorsement a favore di Kamala Harris. “Io darò il mio voto a Kamala Harris e Tim Walz nelle elezioni presidenziali del 2024. Voterò Kamala Harris”, ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram, seguito da 283 milioni di follower. Un post corredato da una foto in cui la star abbraccia il suo gatto. Un endorsement motivato, quello di Swift: “Lei si batte per i diritti e le cause in cui credo”. Un post che ha scatenato la risposta di Trump: "Era solo questione di tempo. Non poteva certo appoggiare Biden. Ma è una persona molto liberale". "Sembra sempre appoggiare un democratico e probabilmente pagherà il prezzo sul mercato", ha aggiunto Trump. Ma per il momento a pagare il prezzo è Truth, il social di Trump crollato a Wall Street.