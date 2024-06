Sfida Trump-Biden, tra il gelo totale. Il presidente in difficoltà, l’avversario incalza ma non segna

Atlanta, 28 giugno 2024 – Non ci sono state strette di mano e toni da fair play, il confronto elettorale che tutti aspettavano è avvenuto tra il gelo totale. L’ex presidente Donald Trump ha affrontato il suo successore Joe Biden nel duello tv più atteso, con un ritorno al passato tra i due candidati alle presidenziali Usa.

Grande assente l'ex First Lady, Melania Trump: in questi mesi, la moglie del tycoon è stata latitante dalla campagna del marito, ha partecipato soltanto all'annuncio della ricandidatura. Jill Biden, invece, è stata come sempre accanto al marito.

Economia e lavoro

Sanità e famiglie Il dibattito presidenziale in diretta tv tra l'ex presidente Donald Trump e il suo successore Joe Biden

“L'economia che mi ha lasciato Trump era collassata. Quando Trump se ne è andato, c'era il caos totale”, ha detto il democratico Biden, con una voce bassa e roca, in un affondo all’avversario repubblicano. “Avevamo un'economia in caduta libera. La pandemia era stata gestita così male che molte persone stavano morendo. Non c'erano posti di lavoro, il tasso di disoccupazione era salito al 15%. Quello che dovevamo fare era provare a rimettere insieme i pezzi. Ma c'è ancora molto da fare, soprattutto per la classe operaia”, ha aggiunto.

Ma il tycoon non si lascia mettere al tappeto e va subito al contrattacco. “L’amministrazione Biden è stata la peggiore della storia. Con Biden, siamo diventati un Paese da terzo mondo. L'inflazione sta uccidendo il nostro Paese”, ha detto Donald Trump, contrapponendo i successi della sua presidenza ai “fallimenti” e ai “disastri” del suo successore.

“Donald Trump è l'unico presidente, oltre a Herbert Hoover, che ha lasciato l'incarico con meno posti di lavoro rispetto a quando ha iniziato”, ha incalzato il presidente Biden, parlando di economia.

All'amministrazione Trump, “non è mai stato riconosciuto aver risolto il problema del Covid”, che arrivò in un momento in cui l'economia americana era ai massimi storici. Secondo l’ex presidente, durante l'amministrazione Biden sono morte più persone di quante ne siano decedute durante la sua amministrazione. E poi gioca la carta da novanta per intercettare il popolo dei diritti civili: “Non bloccherò la pillola abortiva”, in caso di vittoria. Trump si è mostrato d’accordo con la decisione della Corte suprema, che ha cancellate la sentenza sull'aborto ‘Roe vs Wade’, rimandando agli Stati ogni decisione in materia

“Lui ha avuto il debito più alto e ha avvantaggiato le classi più abbienti", ha detto il presidente Usa Joe Biden annunciando interventi per 5 miliardi di dollari per sanità e sostegno alle famiglie.