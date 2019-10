Roma, 18 ottobre 2019 - La Catalogna ostaggio degli indipendentisti. La protesta, scaturita dalle condanne dalle Corte Suprema spagnola ai leader separatisti per i fatti relativi al referendum del 2017, non accenna a placarsi. E la regione rischia la paralisi. E' in corso oggi il quarto sciopero generale indetto dalle formazioni indipendentiste: 46 voli sono stati cancellati, mentre i dimostranti hanno bloccato ancora una volta il valico di La Jonquera con la Francia. Lo riferisce El Pais. Barcellona è invasa da migliaia di persone che arrivano alla testa di cinque cortei che confluiscono nella città simbolo della Catalogna da tutta la regione.

Barcellona-Real Madrid

La protesta ricade pesantemente anche sul calcio. Barcellona-Real Madrid rinviata: il 'clasico' della Liga, la partita più attesa da milioni di tifosi e seguita in tutto il mondo, non si giocherà il prossimo 26 ottobre. Lo ha deciso la federcalcio spagnola, ufficializzando un rinvio che era già nell'aria da giorni. La partita slitta "per ragioni di sicurezza" alla luce degli scontri di questi giorni. I due club dovranno trovare un accordo per fissare la nuova data entro lunedì prossimo. Se le due società - fa sapere la federazione iberica - non dovessero trovare un'intesa, sarà la stessa Rfef a determinare il giorno in cui si giocherà il match.

Sagrada Familia

Problemi anche per la Sagrada Familia, uno dei monumenti simbolo della Spagna, il più visitato di Barcellona. Sospese le visite al capolavoro di Gaudì, sempre per problemi legati ai manifestanti radunatisi per lo sciopero generale. "Non è possibile garantire l'accesso al sito", si legge in un messaggio pubblicato sull'account Twitter della Sagrada Familia.

🔴 [EN] Due to a group of protesters currently stationed in front of the Basilica, blocking the entrance, we can’t ensure visitors will have access to the grounds.

We hope the situation will return to normal as quickly as possible. (1/3) — La Sagrada Família (@sagradafamilia) October 18, 2019

Puigdemont

E proprio oggi, Carles Puigdemont, presidente della Catalogna ai tempi del referendum indipendentista, si è consegnato alla giustiza in Belgio dove si era rifugiato nel 2017. Il politico catalano ha passato la notte negli uffici giudiziari, quindi è stato rilasciato con misure restrittive (tra cui non lasciare il paese senza autorizzazione preventiva di un giudice). "Sono fuori senza cauzione, mi sono messo a disposizione della giustizia belga", ha detto il leader catalano, secondo quanto riporta El Mundo.