Donna uccisa, fatta a pezzi e nascosta in 3 valigie. Florida: risolto il mistero e arrestato il marito

Roma, 4 agosto 2023 – Si chiamava Aydil Barbosa Fontes, era brasiliana e aveva 80 anni la donna uccisa, fatta a pezzi e ritrovata in tre valigie a Delray Beach, in Florida. Per il suo assassinio è stato arrestato il marito, William Lowe Jr, 78 anni. Lo ha fatto sapere la polizia di Delrey Beach in una conferenza stampa.

Un omicidio efferato

L’uomo da quanto trapela in un primo momento avrebbe raccontato alla polizia che la moglie era partita per il Brasile. Ma gli investigatori hanno ricostruito una realtà molto diversa. William Lowe Jr è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie sparandole un colpo di pistola alla testa, come avrebbe accertato il medico legale. Quindi, con una motosega, avrebbe smembrato il corpo, nascosto poi in tre valigie che il 21 luglio sono state avvistate in un canale.