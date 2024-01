Auto ferma su binari centrata dal treno. La conducente si salva

Della sua auto non è rimasto altro che un gomitolo di lamiere contorte. Il treno l’ha presa in pieno e maciullata. Lei è riuscita quasi miracolosamente a mettersi in salvo e a uscire illesa dal terribile incidente. E’ successo ieri sera a Castelfiorentino ( in provincia di Firenze). L’auto si è incredibilmente bloccata in corrispondenza del passaggio a livello, il treno in corsa non è riuscito a fermarsi in tempo per evitare l’impatto terribile. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino e di Empoli, che hanno messo in sicurezza l’auto incidentata, in attesa dell’arrivo dell’autogru che l’ha rimossa dalla sede ferroviaria. Un incidente spaventoso che avrebbe però potuto avere conseguenze ben peggiori.

Nonostante la paura, la donna quando si è accorta che non riusciva a far ripartire l’auto, ha avuto comunque la freddezza e la lucidità di catapultarsi all’esterno per evitare lo schianto.