Trump "A Gaza la fame c’è"

A quanti nel mondo criticano Israele per la diffusione della fame a Gaza si è associato ieri anche Donald Trump. "Sulla base di quanto ho visto alla televisione, ci sono là bambini che sembrano molto affamati" ha affermato durante una visita in Scozia. Parlando all’indomani della decisione israeliana di autorizzare l’ingresso di aiuti e di rispettare pause umanitarie quotidiane di 10 ore, Trump ha aggiunto: "La fame a Gaza è reale, non può essere falsificata". Poi, con un’ulteriore critica a Netanyahu, ha affermato che gli Stati Uniti intendono intervenire direttamente "organizzando centri di distribuzione alimentare dove gli affamati abbiano accesso diretto al cibo, senza più cancelli né reticolati": ossia diversamente da quanto da due mesi avviene nel sud della Striscia ai centri della Ong "Ghf", dove centinaia di persone hanno perso la vita nel corso di distribuzioni caotiche e violente.

Netanyahu nega comunque che Israele sia impegnato in alcuna campagna di affamamento a Gaza. "Si tratta di una menzogna sfacciata – ha esclamato. – Non esiste alcuna politica del genere, né c’è fame a Gaza. Abbiamo autorizzato l’ingresso di aiuti umanitari durante la guerra. Altrimenti non ci sarebbero più gazawi". Semmai, ha aggiunto il ministro per le questioni strategiche Ron Dermer, le accuse vanno rivolte a Hamas. "Nel 2024 – ha affermato – Hamas ha realizzato profitti per 500 milioni di dollari col racket degli aiuti. Li hanno sequestrati e poi utilizzati per ricattare la popolazione e reclutare terroristi".

Ma l’opinione pubblica internazionale continua a premere su Israele affinché blocchi le operazioni militari e spalanchi gli accessi di Gaza all’ingresso di quantità molto maggiori di aiuti, nella misura di almeno 500-600 camion al giorno. Un segnale eloquente è giunto dall’Unione europea che ha espresso l’intenzione di rivedere la partecipazione di Israele ai progetti di ricerca scientifica Horizon, grazie ai quali lo Stato ebraico è riuscito ad imporsi come un Paese di punta nell’high tech.

Anche dal Vaticano sono giunte espressioni di esecrazione nei confronti di Israele, anche in seguito all’attacco alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza. "Lo Stato di Palestina? Noi l’abbiamo già riconosciuto" ha affermato il Segretario di Stato Pietro Parolin, riferendosi all’atteggiamento più cauto del governo italiano. "La soluzione passa tramite il dialogo fra le due parti, anche se la situazione in Cisgiordania rende tutto più difficile". Parole pronunciate dopo un attacco lanciato da coloni ebrei nella cittadina cristiana di Taybeh, presso Ramallah.

Mentre le trattative per una tregua segnano il passo, Hamas assume un atteggiamento più spavaldo. Halil al-Haya, uno dei suoi leader, ha fatto appello alle masse arabe a "marciare verso la Palestina occupata". Un messaggio incendiario, che preoccupa i dirigenti del Cairo e di Amman. Il giornale di Hamas a Gaza, a-Risala, ha sostenuto ieri che se volesse "l’Egitto potrebbe rompere l’assedio a Gaza, mettere fine alla fame, fermare il genocidio". "Se 100mila egiziani marciassero su Rafah – secondo il giornale – Israele dovrebbe farsi da parte".

A Gaza la fame investe settori sempre più estesi. Nelle ultime 24 ore 14 persone sono morte di inedia, portando il bilancio provvisorio a 147. Il ritmo si fa ormai incalzante. "Sembra inconcepibile, ma è così: Israele sta commettendo un genocidio a Gaza" ha stabilito ieri la Ong israeliana Betzelem in un rapporto che ha sollevato reazioni adirate. "Intere città sono rase al suolo nel chiaro tentativo di distruggere la popolazione".