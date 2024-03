Attentato a Mosca, segni di torture sui 4 arrestati. Il video: portati in tribunale, uno in sedia a rotelle

Mosca, 25 marzo 2024 – Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni e Mukhammadsobir Faizov. Sono i nomi dei quattro uomini arrestati dopo l’attentato al Crocus City Hall di Mosca rivendicato da una frangia dell’Isis. Incriminati per la strage – 137 i morti –, sono comparsi in tribunale stamani davanti a giudici che hanno confermato i capi d’accusa e disposto la detenzione cautelare fino al 22 maggio. Nei video e nelle foto scattate in aula i quattro appaiono tumefatti in volto, con lividi, ematomi e segni di tagli. Uno è arrivato in sedia a rotelle, un altro ha una vistosa fasciatura ad un orecchio.

I sospettati per l'attentato di Mosca, compaiono in aula (Ansa)

Le immagini ufficiali sembrano confermare quanto diffuso ieri da canali Telegram filorussi che hanno pubblicato scatti di torture durante gli interrogatori ai 4 da parte dei servizi di sicurezza. In particolare una immagine mostra un uomo sdraiato sul pavimento con i pantaloni abbassati che sembra essere collegato con dei fili elettrici a “un dispositivo di comunicazione militare TA-57, che le forze di sicurezza utilizzano per torturare con scosse elettriche”, scrive il sito Meduza, secondo cui uno dei cavi “sembra essere collegato ai genitali”. Questo per estorcere loro informazioni sull’attacco e un’ammissione di colpa.

Secondo l’agenzia Tass tre di loro oggi in aula si sarebbero dichiarati colpevoli. L’udienza non è stata però pubblica.