Notizie di oggi sull’Ucraina: Kiev colpisce altra nave nel Mar Nero. Mosca: “Russo pro-Kiev si fa esplodere durante arresto”

Roma, 26 marzo 2024 – “La Russia sta attaccando l'Ucraina con missili ipersonici”, dice l'ambasciatrice Usa a Kiev. “Ci servono più sistemi di difesa aerea”, afferma il presidente ucraino Zelensky. L'Ucraina intanto ha messo a segno un nuovo colpo nel Mar Nero: ha centrato con un missile Nettuno la nave d'assalto anfibia ‘Kostyantyn Olshanskyi’ in Crimea. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista a Politico, ha affermato che sebbene l'Ucraina non abbia mai chiesto "truppe da combattimento europee sul terreno", i leader dell'Ue devono abituarsi all'idea che questo "giorno potrebbe arrivare". E ha proseguito: "Sono perfettamente consapevole che gli europei non sono abituati all'idea della guerra". "Ma questa è una disattenzione che gli europei non possono permettersi, né per loro stessi né per i loro figli", ha sottolineato Kuleba.

I danni di un raid russo a Kiev (foto Ansa)

